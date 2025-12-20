Pallavolo Italia

Il presidente Giuseppe Manfredi ha tenuto una conferenza stampa di fine anno presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” ad Alberobello. Durante la conferenza, ha illustrato il documento relativo alle attività federali dell’anno che sta per concludersi, partendo dal bilancio di una stagione che rimarrà nella storia della federazione italiana pallavolo grazie agli straordinari risultati sportivi raggiunti nelle tre discipline.

Il presidente federale ha snocciolato i numeri più significativi dell’attività della FIPAV, evidenziando la crescita dei tesserati, con un ulteriore forte incremento di tesserati soprattutto nelle fasce d’età giovanili anche grazie al doppio successo iridato. L’attenzione si è poi spostata sull’attività sportiva di alto livello e quindi sui risultati conseguiti dalle nazionali di pallavolo, beach volley e sitting volley.

La conferenza ha proseguito parlando degli investimenti destinati alle squadre nazionali delle tre discipline e quelli a sostegno delle società, con la federazione italiana pallavolo che ha destinato 1.600.000 euro per l’attività giovanile e un ammontare complessivo di investimento verso le Nazionali seniores, attività giovanile, beach volley e sitting volley di oltre 14 milioni di euro.

Il presidente Manfredi ha poi parlato di Finali Nazionali Giovanili, che hanno beneficiato di un contributo economico di 900mila euro, e ha spostato il focus sulla Formazione Dirigenziale, il Club Italia e le partnership commerciali. Altro tema trattato è stato quello dell’impiantistica destinata all’attività di base e all’accordo con INVIMIT.

Infine, il presidente ha illustrato una panoramica sui Campionati Europei Maschili con il rendering della struttura temporanea che ospiterà l’esordio degli azzurri contro la Svezia a Piazza del Plebiscito a Napoli e l’importante accordo con la CEV che vedrà l’Italia ospitare le prossime tre edizioni delle Finali della Champions League Maschile. Dopo il suo intervento, il presidente Manfredi ha risposto alle numerose domande dei giornalisti collegati via web alla conferenza stampa.