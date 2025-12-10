Pallavolo Italia serie B2 donne

Nella nona giornata di andata del girone H della serie B2 di pallavolo, le ragazze della Vbc Viterbo hanno perso in casa per 3-0 contro la Farmacia Carbone Priverno. Il match è stato giocato punto a punto, con le ospiti che hanno vinto i set per 27-25, 25-21 e 28-26.

La Vbc Viterbo resta ferma a 12 punti e mantiene la nona posizione in classifica, grazie al fatto che le squadre che la seguono non hanno ottenuto risultati di rilievo. La capolista del girone è la Ferraro Volley Roma, con 25 punti, seguita dall’Ics Volley Santa Lucia Roma con 21 punti e dalla La Maddalena Sassari con 20 punti.

I risultati della nona giornata di andata includono anche le vittorie della Volleyrò Cdp Roma, della La Maddalena Sassari, della Fisio Blasi Gc Roma, della Fenice Roma Pallavolo e della Ferraro Volley Roma. La classifica dopo la nona giornata di andata vede la Ferraro Volley Roma in testa, seguita dall’Ics Volley Santa Lucia Roma, dalla La Maddalena Sassari, dalla Farmacia Carbone Priverno, dalla Futura Terracina, dalla Fenice Roma Pallavolo, dalla Primatour Frascati, dalla Volley Terracina, dalla Vbc Viterbo e dalla Fisio Blasi Gc Roma.

Il prossimo turno si disputa il 13 e 14 dicembre, con la Vbc Viterbo che affronterà la La Maddalena Sassari in trasferta. Altre partite del prossimo turno includono la sfida tra la Volleyrò Cdp Roma e l’Asd La Smeralda Sassari, tra la Fisio Blasi Gc Roma e la Ferraro Volley Roma, tra la Farmacia Carbone Priverno e la Fenice Roma Pallavolo, tra la Futura Terracina e l’Ics Volley Santa Lucia Roma, tra la Quadrifoglio Volley Sassari e la Volley Friends Roma e tra la Volley Terracina e la Primatour Frascati.