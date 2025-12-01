7.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Sport

Pallavolo Italia Lagonegro sconfitta

Da stranotizie
Pallavolo Italia Lagonegro sconfitta

La Rinascita Volley Lagonegro ha perso contro la Sviluppo Sud Catania con un punteggio di 2-3 nella settima giornata di Serie A2 Credem Banca. La partita, giocata in casa, ha visto la squadra di Lagonegro iniziare con un buon ritmo e vincere il primo set 25-20. Tuttavia, la Sviluppo Sud Catania ha reagito e vinto i due set successivi 25-21 e 25-23.

La Rinascita Volley Lagonegro ha poi pareggiato il punteggio vincendo il quarto set 25-21, costringendo la partita al tie-break. Purtroppo, la squadra di Lagonegro non è riuscita a vincere il tie-break, perdendo 10-15 e consegnando la vittoria alla Sviluppo Sud Catania.

Nonostante la sconfitta, la Rinascita Volley Lagonegro ha ottenuto un punto in classifica e si trova ora a quota 8 punti. La squadra dovrà ritrovare la continuità e la precisione per vincere la prossima partita contro la Prisma La Cascina Taranto.

I due allenatori hanno schierato i loro migliori giocatori, con la Rinascita Volley Lagonegro che ha visto Cantagalli e Raffaelli come migliori marcatori, mentre la Sviluppo Sud Catania ha avuto una grande prestazione da parte di Marshall e Arinze.

La partita è stata intensa e equilibrata, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. La Rinascita Volley Lagonegro dovrà analizzare gli errori commessi e lavorare per migliorare la propria prestazione in vista della prossima partita.

Il tabellino della partita vede la Rinascita Volley Lagonegro con 2 punti e la Sviluppo Sud Catania con 3 punti. La durata dei set è stata di 26′, 31′, 31′, 29′ e 18′. Gli arbitri della partita sono stati Luca Cecconato e Marco Colucci.

In termini di statistiche, la Rinascita Volley Lagonegro ha totalizzato 1 ace, 16 errori al servizio, 15 muri vincenti, una ricezione pos del 61% e un attacco del 46%. La Sviluppo Sud Catania ha totalizzato 5 aces, 21 errori al servizio, 13 muri vincenti, una ricezione pos del 66% e un attacco del 48%.

Articolo precedente
Italia: accesso ai farmaci e digitalizzazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.