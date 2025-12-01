Pallavolo Italia Lagonegro sconfitta

La Rinascita Volley Lagonegro ha perso contro la Sviluppo Sud Catania con un punteggio di 2-3 nella settima giornata di Serie A2 Credem Banca. La partita, giocata in casa, ha visto la squadra di Lagonegro iniziare con un buon ritmo e vincere il primo set 25-20. Tuttavia, la Sviluppo Sud Catania ha reagito e vinto i due set successivi 25-21 e 25-23.

La Rinascita Volley Lagonegro ha poi pareggiato il punteggio vincendo il quarto set 25-21, costringendo la partita al tie-break. Purtroppo, la squadra di Lagonegro non è riuscita a vincere il tie-break, perdendo 10-15 e consegnando la vittoria alla Sviluppo Sud Catania.

Nonostante la sconfitta, la Rinascita Volley Lagonegro ha ottenuto un punto in classifica e si trova ora a quota 8 punti. La squadra dovrà ritrovare la continuità e la precisione per vincere la prossima partita contro la Prisma La Cascina Taranto.

I due allenatori hanno schierato i loro migliori giocatori, con la Rinascita Volley Lagonegro che ha visto Cantagalli e Raffaelli come migliori marcatori, mentre la Sviluppo Sud Catania ha avuto una grande prestazione da parte di Marshall e Arinze.

La partita è stata intensa e equilibrata, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. La Rinascita Volley Lagonegro dovrà analizzare gli errori commessi e lavorare per migliorare la propria prestazione in vista della prossima partita.

Il tabellino della partita vede la Rinascita Volley Lagonegro con 2 punti e la Sviluppo Sud Catania con 3 punti. La durata dei set è stata di 26′, 31′, 31′, 29′ e 18′. Gli arbitri della partita sono stati Luca Cecconato e Marco Colucci.

In termini di statistiche, la Rinascita Volley Lagonegro ha totalizzato 1 ace, 16 errori al servizio, 15 muri vincenti, una ricezione pos del 61% e un attacco del 46%. La Sviluppo Sud Catania ha totalizzato 5 aces, 21 errori al servizio, 13 muri vincenti, una ricezione pos del 66% e un attacco del 48%.