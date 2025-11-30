6.4 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Sport

Pallavolo Italia Consar Ravenna vince a Sorrento

Da stranotizie
Pallavolo Italia Consar Ravenna vince a Sorrento

La Consar Ravenna si impone sul campo della neopromossa Romeo Sorrento, centrando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo il primato in classifica. I ragazzi di coach Valentini hanno saputo gestire la partita nei momenti chiave, con Zlatanov protagonista e miglior realizzatore del match con 22 punti, contribuendo in modo decisivo al successo. La partita è iniziata con la Romeo Sorrento che si è portata sul 10-7, approfittando di alcuni errori della Consar, ma gli ospiti hanno reagito e trovato il pareggio e il vantaggio grazie a un ace di Russo e a due muri consecutivi di Zlatanov.

Nel primo set, la Consar ha mantenuto il vantaggio e allungato fino al 19-21, con Zlatanov e la pipe vincente di Valchinov che hanno valuto il 16-18. Il set si è chiuso con l’attacco vincente di Dimitrov, che ha siglato il 21-25 finale. Nel secondo set, la Consar è partita forte, ma la Romeo Sorrento ha reagito e trovato la parità a quota 9. La Consar ha trovato un nuovo break con l’ace di Russo e allungato fino al 10-14 con il muro di Bartolucci. Il set si è chiuso con la vittoria della Romeo Sorrento per 27-25.

Nel terzo set, la Consar ha preso il comando della partita e allungato fino al 15-21 grazie al muro di Dimitrov. Il set si è chiuso con la vittoria della Consar per 18-25. Nel quarto set, la Consar ha mantenuto il vantaggio e chiuso i conti sul 18-25, complice un’invasione dei padroni di casa sull’attacco di Dimitrov. La Consar ha così centrato la quinta vittoria consecutiva. Il tabellino della partita è il seguente: Romeo Sorrento-Consar Ravenna 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25). La prossima partita della Consar Ravenna sarà mercoledì contro Brescia.

Articolo precedente
Ricerca Italiana Avanza Contro Malattia Di Huntington
Articolo successivo
Immigrati a Fauglia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.