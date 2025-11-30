Pallavolo Italia Consar Ravenna vince a Sorrento

La Consar Ravenna si impone sul campo della neopromossa Romeo Sorrento, centrando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo il primato in classifica. I ragazzi di coach Valentini hanno saputo gestire la partita nei momenti chiave, con Zlatanov protagonista e miglior realizzatore del match con 22 punti, contribuendo in modo decisivo al successo. La partita è iniziata con la Romeo Sorrento che si è portata sul 10-7, approfittando di alcuni errori della Consar, ma gli ospiti hanno reagito e trovato il pareggio e il vantaggio grazie a un ace di Russo e a due muri consecutivi di Zlatanov.

Nel primo set, la Consar ha mantenuto il vantaggio e allungato fino al 19-21, con Zlatanov e la pipe vincente di Valchinov che hanno valuto il 16-18. Il set si è chiuso con l’attacco vincente di Dimitrov, che ha siglato il 21-25 finale. Nel secondo set, la Consar è partita forte, ma la Romeo Sorrento ha reagito e trovato la parità a quota 9. La Consar ha trovato un nuovo break con l’ace di Russo e allungato fino al 10-14 con il muro di Bartolucci. Il set si è chiuso con la vittoria della Romeo Sorrento per 27-25.

Nel terzo set, la Consar ha preso il comando della partita e allungato fino al 15-21 grazie al muro di Dimitrov. Il set si è chiuso con la vittoria della Consar per 18-25. Nel quarto set, la Consar ha mantenuto il vantaggio e chiuso i conti sul 18-25, complice un’invasione dei padroni di casa sull’attacco di Dimitrov. La Consar ha così centrato la quinta vittoria consecutiva. Il tabellino della partita è il seguente: Romeo Sorrento-Consar Ravenna 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25). La prossima partita della Consar Ravenna sarà mercoledì contro Brescia.