Pallavolo Italia

Nel mondo della pallavolo, molte novità hanno caratterizzato la scena, sia sul campo che fuori. La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha ottenuto un grande successo europeo nella scorsa stagione, vincendo la Coppa Cev contro le rumene Alba Blaj, anche se poi ha ceduto in semifinale scudetto contro la Conegliano. Il borgomanerese Maurizio Mora, nello staff della Conegliano, ha vinto diversi titoli, tra cui scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e mondiale per club.

A livello regionale, il volley maschile ha visto un’annata bifronte per Altiora, oggi Plastipak, di Matteo Azzini, che ha chiuso in alta classifica la scorsa annata in Serie C. Tuttavia, la partenza di vari giocatori ha portato il club a cedere il massimo diritto regionale, mantenendo solo quello di Serie D. La squadra più giovane, unita a qualche giocatore esperto, sta facendo una buona prestazione in questo campionato.

Nel medesimo campionato, c’è Pediacoop h24 Domodossola, passata dalle mani di coach Luca Nardin a quelle di Andrea Cova. Gli ossolani stanno giocando un torneo di alta classifica. Erresse Pavic, allenato da Simone Adami, ha ottenuto una promozione in Serie C senza mai perdere e sta facendo una buona stagione.

Nel mondo femminile, stagione di novità in Altiora, che dopo aver centrato una salvezza notevole con una squadra giovanissima in Serie C, si separa da Fabrizio Balzano, Alessandro Fontanini e Gianluca Cuda, passati a Domodossola. Arriva dalla Sicilia Giuseppe Macaluso, che con una squadra esperta e rinforzata è a metà classifica.

Anno tribolato ad Omegna, con gli screzi con Serena Albertini e l’infortunio di Eleonora Ferraris, che hanno portato grosse difficoltà e una retrocessione diretta. Il ripescaggio ha mantenuto in Serie C le ragazze, ma le cose non sono andate bene, con l’esonero del tecnico Roberto Pesce e l’arrivo di Daniele Bebbu.

Sammaborgo ha avuto un’annata difficile, con la dispendiosa squadra del presidente Pier Zenoni che ha chiuso in una modesta metà classifica. Da qui, la decisione di autoretrocedersi in Serie D e affidare a Munny Bertaccini una squadra giovane. Va segnalato il ritorno in Serie C di Arona, che ha acquistato il diritto, e la notevole campagna di rinforzi per Ticino Volley.