Pallavolo femminile Italia

Il sito ufficiale della Lega Volley Femminile italiana presenta una vasta gamma di sezioni e informazioni relative al mondo del volley femminile. La home page del sito include un menu di navigazione che consente di accedere a diverse aree, come il calendario, i risultati, la classifica, le notizie, la fotogallery e molto altro.

Il sito è diviso in diverse sezioni principali: la serie A1, la serie A2, la Supercoppa, la Coppa Italia A1 e A2, e gli eventi speciali come la LVST e i premi di Lega. Inoltre, sono presenti sezioni dedicate alle statistiche, alle squadre, alle atlete e ai broadcaster ufficiali.

Nella parte inferiore del sito, si trovano i link ai social media ufficiali della Lega Volley Femminile, oltre a informazioni sulla Lega stessa, come i contatti, lo staff, lo statuto e le circolari.

Il sito inoltre presenta una sezione dedicata agli sponsor e ai partner ufficiali, tra cui Tigota, Fineco, Frecciarossa, Unobravo, MD e molti altri.

Infine, il sito offre la possibilità di navigare in due lingue, italiano e inglese, grazie alla presenza di un menu di selezione linguistica.

