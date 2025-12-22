Pallavolo Elba 97 si impone nei campionati giovanili

Il Campionato di Prima Divisione Femminile è fermo, con la Twn Rent reduce da tre risultati positivi. Nel fine settimana si sono svolte le gare del settore giovanile. Le Zanzarine di “Simoni Impianti” Under 13 hanno vinto in trasferta contro la Pallavolo Grosseto con un risultato di 3 a 0. Anche le bimbe Under 14 hanno vinto in casa del Volley Casarosa con un perentorio 3 a 0, dimostrando miglioramenti tecnici. Le Aquilotte Under 16 della “Cattolica Assicurazioni” hanno vinto contro il Volley Livorno con un risultato di 3 a 0, dimostrando un ottimo bagaglio tecnico e grande determinazione in una partita difficile. La Pallavolo Elba 97 ha concluso l’anno con una grande serata al Rifrullo, alla quale hanno partecipato quasi 200 persone tra tesserati e famiglie, dimostrando che la società è diventata una grande realtà dell’isola.