Pallavolo: Dinamo Molfetta sconfitta in casa

La Polisportiva Dinamo Molfetta ha subito una sconfitta interna in Serie D contro la Noha Volley & Sport. La partita, giocata al Palachicoli di Terlizzi, ha visto la Dinamo Molfetta guidare per larghi tratti il primo e terzo set, ma alla fine ha perso con un punteggio di 1-3. Il primo set è stato vinto dalla Noha Volley & Sport con un punteggio di 25-27, nonostante la Dinamo Molfetta avesse il vantaggio di 5 punti.

Il secondo set è stato vinto dalla Dinamo Molfetta con un punteggio di 25-16, grazie a ripetute schiacciate vincenti di Labianca. Il terzo set ha visto la Dinamo Molfetta nuovamente in vantaggio, ma la Noha Volley & Sport ha rimontato e vinto il set con un punteggio di 23-25. Nel quarto ed ultimo set, la Dinamo Molfetta ha cercato di reagire, ma la Noha Volley & Sport ha preso il controllo del match e vinto con un punteggio di 21-25.

La sconfitta lascia un po’ di rammarico alla squadra, ma il coach Salvatore Iaia ha commentato che la sua squadra è consapevole dei propri pregi e difetti e che hanno incontrato una squadra molto completa e con una panchina molto valida. La Dinamo Molfetta dovrà ripartire e lavorare per centrare l’obiettivo della salvezza. La formazione titolare della Polisportiva Dinamo Molfetta era composta da De Marzo, Amoruso, Labianca, Serviddio, Altini, Tangari e Pansini, con allenatore Iaia. La Noha Sport & Volley era composta da Caputo, Meliota, Lepore, Pagliarulo, D’Alessandro, Colucci e Maisto, con allenatore Madio.