Pallavolo: Catania sfida Fano

La Sviluppo Sud Catania affronterà l’Essence Hotels Fano sabato 31 gennaio alle ore 18.30 in un incontro valido come anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem. La partita mette in palio punti pesanti in chiave playoff, con Catania nona in classifica con 20 punti e Fano decima con 19 punti.

L’allenatore Paolo Montagnani sottolinea le difficoltà di una settimana di lavoro più breve del solito a causa dell’ultimo impegno contro Sorrento, che ha richiesto un allenamento rigenerativo per i giocatori. Nonostante ciò, l’obiettivo resta quello di mettere in campo i giocatori con il massimo dell’efficienza. Montagnani avverte anche sui cambiamenti dell’avversaria, che ha una nuova guida tecnica e ha modificato i punti di riferimento dell’attacco.

Andrea Gasparini, opposto della squadra, conferma il momento di crescita della squadra e sottolinea l’importanza delle vittorie recenti, che danno fiducia e aiutano a uscire dai momenti di difficoltà. Lo sguardo è già rivolto a Fano, dove la squadra cercherà di dare il 100% per portare a casa la vittoria. Ogni punto, adesso, pesa doppio in un campionato ancora apertissimo.