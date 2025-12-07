Pallavolo: Cascina supera Prato 3-2

La Kabel Volley Prato ha perso contro la Pallavolo Cascina con un punteggio di 3-2. La formazione di Prato era composta da Alpini, Conti, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Romei, Menchetti, Mazzanti, Lascialfari, Civinini, Cecchi, Postiferi e Nincheri, con Novelli come allenatore.

La partita è iniziata con Prato in vantaggio, vincendo i primi due set con punteggi di 16-25 e 18-25. Tuttavia, la Pallavolo Cascina ha fatto una rimonta vincendo il terzo set con un punteggio di 25-23, il quarto set con un punteggio di 25-21 e il quinto set con un punteggio di 17-15.

La gara ha visto una prestazione altalenante della Kabel Volley Prato, con errori significativi nelle fasi decisive. La Pallavolo Cascina, invece, ha sempre creduto nella propria possibilità di vincere e ha colto l’occasione per ribaltare il punteggio.

Nel quinto set, Cascina è partita subito in vantaggio, ma Prato ha pareggiato subito con il servizio di Nincheri e il tocco di prima intenzione di Conti. Le squadre sono arrivate alla parità sul 3-3 e hanno continuato a giocare punto a punto fino alla fine, con Cascina che ha chiuso la partita con una vittoria.