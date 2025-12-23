Pallavolo Cantù vince derby contro Brescia

La Campi Reali Cantù ha ottenuto una importante vittoria contro la Gruppo Consoli Sferc Brescia, una delle squadre più forti del campionato di pallavolo di serie A2 maschile. Il presidente Ambrogio Molteni aveva chiesto alla squadra di credere in se stessa e di non abbassare la testa, e il messaggio è stato recepito.

I brianzoli hanno vinto il derby in casa della Gruppo Consoli Sferc Brescia, centrando la seconda vittoria nel campionato e dando un segnale alle rivali. Il lavoro di Nicola Candeli è stato fondamentale, in particolare nel primo set quando ha condotto la squadra alla rimonta e al vantaggio. La squadra ha dimostrato di essere in grado di concretizzare i propri sforzi e di prendersi i punti che in passato erano sfuggiti.

La vittoria è stata possibile grazie al lavoro di tutto il collettivo, dai giocatori allo staff tecnico, e ha rappresentato un momento di svolta per la squadra. Il palleggiatore Federico Bonacchi ha commentato che la squadra ha spinto e non ha mai mollato, a differenza di altre volte in cui si era calata di testa. Il coach Alessio Zingoni ha sottolineato che la vittoria è stata possibile grazie al lavoro di tutti durante la settimana e che la squadra ha dimostrato di essere molto matura.

La prossima partita sarà contro Prata, capolista, e sarà molto difficile, ma se i brianzoli combatteranno, hanno dimostrato di poter dare fastidio. La vittoria contro Brescia potrebbe rappresentare un momento di svolta per la squadra e potrebbe sbloccare definitivamente il gruppo a livello mentale.