Pallanuoto Italia Como Nuoto

Fine dell’anno è stato poco dolce per le due squadre senior della Como Nuoto impegnate nei campionati nazionali di pallanuoto. Le Rane Rosa Como, dopo due vittorie, hanno chiuso l’anno perdendo il big match contro la capolista Sori per 13-8, confermandosi al secondo posto. La squadra lariana tornerà in vasca sabato 10 gennaio quando ospiterà un altro scontro diretto con la pari classifica Aquatica Torino.

Il programma del 4° turno del girone Nord prevede sabato 10 gennaio Rane Rosa Como-Aquatica Torino e Orobica-Camogli, mentre domenica 11 Metanopoli Milano-Sport Center Parma e Project Sport-Sori. La classifica del girone Nord di Serie A2 donne vede Sori al primo posto con 9 punti, seguita da Rane Rosa Como, Aquatica Torino e Sport Center Parma a 6 punti.

Anche la squadra maschile della Como Nuoto si è congedata dall’anno con una sconfitta, battuta nel 4° turno di serie B nella vasca della capolista Osimo per 16-8. La squadra lariana resta così all’ultimo posto del girone B ancora a quota 0 e tornerà in vasca sabato 10 gennaio quando in casa ospiterà il Plebiscito Padova. La classifica del girone 2, Serie B maschile, vede Osimo Pirates al primo posto con 7 punti, seguita da diverse squadre a 6 punti, mentre Como Nuoto resta a quota 0. Il programma del 4° turno del girone 2 prevede sabato 10 gennaio ore 17 Como-Plebiscito Padova, Vicenza-Modena, Jesina-Brescia, Monza-Canottieri Milano e Bologna-Osimo.