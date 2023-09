Pallanuoto, è morto Luca Giustolisi: aveva 53 anni

L’ex giocatore, bronzo con la Nazionale alle Olimpiadi del 1996, si è spento per un tumore

La pallanuoto italiana piange Luca Giustolisi, morto all’età di 53 anni. La federnuoto ricorda l’ex azzurro, deceduto per un tumore. Giustolisi, bronzo con la Nazionale alle Olimpiadi di Atlanta 1996, dopo la carriera in vasca si era distinto come commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach. Nato a Trieste il 13 marzo 1970, ha giocato nella fila di Roma, CN Posillipo e Pro Recco vincendo praticamente tutto. Sposato con la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, lascia il figlio Gillo.