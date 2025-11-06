Pallanuoto e Inclusione: Nuove Regole per gli Atleti Neutrali

European Aquatics ha annunciato di aver ricevuto una comunicazione da World Aquatics in merito a una modifica delle “Linee guida per la partecipazione degli atleti agli eventi di World Aquatics durante periodi di conflitto”. Secondo le nuove disposizioni, gli atleti neutrali potranno partecipare non solo alle gare individuali, ma anche a competizioni di pallanuoto e eventi a squadre. Le linee guida di World Aquatics si applicano ora a tutte le competizioni continentali, oltre che agli eventi e alle qualificazioni per i Campionati Mondiali e i Giochi Olimpici, coprendo tutte le discipline e categorie d’età. Questa decisione è immediatamente valida.

In vista dei prossimi Campionati Europei in vasca corta di Lublino, che si terranno dal 2 al 7 dicembre, European Aquatics e il comitato organizzatore locale stanno analizzando come applicare le nuove regole e forniranno a breve un comunicato ufficiale.

Il presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam, ha evidenziato l’importanza di garantire equità e inclusione nelle competizioni internazionali, in occasione dell’annuncio sull’estensione delle linee guida per la partecipazione degli atleti neutrali.

Ha affermato: «Il Bureau di World Aquatics riconosce la dedizione, l’impegno e il talento degli atleti, a prescindere dalla loro nazionalità. Nonostante le sfide internazionali, abbiamo il dovere di assicurare un ambiente competitivo equo e inclusivo per tutti. Ringrazio chi ha contribuito a sviluppare l’approccio rigoroso e corretto che abbiamo approvato oggi».

Attualmente, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della federnuoto della Russia.