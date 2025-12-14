Pallanuoto: Como-Parma, scontro in A2

La sfida di oggi tra la Como Nuoto Recoaro e la Sport Center Parma rappresenta anche un confronto aperto tra le panchine. La piscina comunale di Cantù ospiterà un match molto interessante e inedito, considerando che non ci sono precedenti tra le due formazioni in serie A2, dato che Parma è stata promossa recentemente ed è alla sua prima esperienza assoluta.

Sulle panchine siederanno due grandi esponenti della pallanuoto mondiale: Predrag Zimonjic, che ha portato la Como Nuoto alla salvezza nella passata stagione, e Natalja Kutuzova, che ha diretto la recente promozione di Parma. Entrambi i tecnici hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi come giocatori, Kutuzova con la Russia e Zimonjic con la Jugoslavia.

Entrambe le squadre hanno ottenuto tre punti nel match d’esordio. La Como Nuoto Recoaro ha vinto contro la Project Sport, mentre Parma ha faticato a vincere contro la Orobica con una sola rete di vantaggio. Tra le parmensi è quasi certa l’assenza di Greta Ielmini, mentre in casa Como Nuoto è quasi certo il secondo forfait consecutivo della capitana, Maria Romanò.

Continuano le lungaggini burocratiche che impediscono a Zimonjic di convocare e far giocare Maeve Ryan. Tuttavia, arrivano notizie positive con i rientri di Anita Radaelli e Claudia Micheli, che sono tornate in Italia per il periodo natalizio. Il coach comasco può convocare una delle due o entrambe a sua discrezione per dare peso alla panchina in un match che si preannuncia combattuto.