9.3 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Sport

Pallanuoto: Como Nuoto femminile vince in Serie A2

Da stranotizie
Pallanuoto: Como Nuoto femminile vince in Serie A2

Nel week-end, le due squadre Senior della sezione pallanuoto della Como Nuoto sono tornate in vasca. La squadra femminile ha aperto il campionato vincendo il 4° turno di A2 femminile, imponendosi nel big match per il 2° posto in casa contro l’Aquatica Torino con un punteggio di 11-6. Le Rane Rosa restano così in scia della capolista Sori e torneranno in vasca domenica prossima ospiti del Camogli.

I parziali della partita Como Nuoto-Aquatica Torino sono stati: 2-2, 2-2, 4-0, 3-2. La formazione della Como Nuoto era composta da Serafini, Romano, Fisco, Romanò, Iannarelli, Giraldo, Brusa, Brusco, Cattaneo, Cassano, Marchese, Beretta, Brusa e Alberti, allenati da Zimonjic. L’Aquatica Torino era composta da Vitale, Crepaldi, Arduino, Barbero, Ciccione, D’Amico, Liardo, Fasolo, Dimitrova, Foresta, Monaco, Villa e Furlan, allenati da Gigiaro. L’arbitro della partita è stato Scarciolla.

I risultati del 4° turno del girone Nord di Serie A2 donne sono stati: Rane Rosa Como-Aquatica Torino 11-6, Orobica-Camogli 9-11, Metanopoli Milano-Sport Center Parma 10-13, Project Sport-Sori 4-22. La classifica del girone Nord di Serie A2 donne vede Sori al primo posto con 12 punti, seguito da Rane Rosa Como e Sport Center Parma con 9 punti.

La squadra maschile della Como Nuoto ha invece subito la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B, perdendo contro la Plebiscito Padova con un punteggio di 7-9. La formazione della Como Nuoto tornerà in vasca sabato prossimo ospite della Canottieri Milano. I risultati del 4° turno del girone 2 di Serie B maschile sono stati: Como Nuoto-Plebiscito Padova 7-9, Vicenza-Modena 14-14, Jesina-Brescia 7-15, Monza-Canottieri Milano 9-14, Bologna-Osimo 7-8. La classifica del girone 2 di Serie B maschile vede Osimo Pirates al primo posto con 10 punti.

Articolo precedente
Psicologia in Italia: salute e comportamenti sostenibili
Articolo successivo
Indagato consigliere di Fratelli d’Italia Veneto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.