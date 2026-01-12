Pallanuoto: Como Nuoto femminile vince in Serie A2

Nel week-end, le due squadre Senior della sezione pallanuoto della Como Nuoto sono tornate in vasca. La squadra femminile ha aperto il campionato vincendo il 4° turno di A2 femminile, imponendosi nel big match per il 2° posto in casa contro l’Aquatica Torino con un punteggio di 11-6. Le Rane Rosa restano così in scia della capolista Sori e torneranno in vasca domenica prossima ospiti del Camogli.

I parziali della partita Como Nuoto-Aquatica Torino sono stati: 2-2, 2-2, 4-0, 3-2. La formazione della Como Nuoto era composta da Serafini, Romano, Fisco, Romanò, Iannarelli, Giraldo, Brusa, Brusco, Cattaneo, Cassano, Marchese, Beretta, Brusa e Alberti, allenati da Zimonjic. L’Aquatica Torino era composta da Vitale, Crepaldi, Arduino, Barbero, Ciccione, D’Amico, Liardo, Fasolo, Dimitrova, Foresta, Monaco, Villa e Furlan, allenati da Gigiaro. L’arbitro della partita è stato Scarciolla.

I risultati del 4° turno del girone Nord di Serie A2 donne sono stati: Rane Rosa Como-Aquatica Torino 11-6, Orobica-Camogli 9-11, Metanopoli Milano-Sport Center Parma 10-13, Project Sport-Sori 4-22. La classifica del girone Nord di Serie A2 donne vede Sori al primo posto con 12 punti, seguito da Rane Rosa Como e Sport Center Parma con 9 punti.

La squadra maschile della Como Nuoto ha invece subito la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B, perdendo contro la Plebiscito Padova con un punteggio di 7-9. La formazione della Como Nuoto tornerà in vasca sabato prossimo ospite della Canottieri Milano. I risultati del 4° turno del girone 2 di Serie B maschile sono stati: Como Nuoto-Plebiscito Padova 7-9, Vicenza-Modena 14-14, Jesina-Brescia 7-15, Monza-Canottieri Milano 9-14, Bologna-Osimo 7-8. La classifica del girone 2 di Serie B maschile vede Osimo Pirates al primo posto con 10 punti.