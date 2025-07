Pallacanestro Trieste al sorteggio della Basketball Champions League

La Pallacanestro Trieste si appresta a vivere un’importante avventura europea, partecipando alla prossima edizione della Basketball Champions League. È stata inserita nel Gruppo E, dove affronterà il Galatasaray MCT Technic dalla Turchia, l’Igokea m:tel dalla Bosnia e il Würzburg Basket dalla Germania.

Il sorteggio è avvenuto all’Olympic Museum di Losanna, in Svizzera, un evento di grande rilevanza organizzato dalla FIBA per definire i gironi della competizione. A rappresentare il club triestino erano presenti il General Manager Michael Arcieri e il Team Manager Nicola Pilastro, che hanno seguito con attenzione la scelta delle avversarie.

Per Trieste si tratta di incontri inediti, poiché non ci sono precedenti contro queste squadre. L’edizione 2025/26 della Basketball Champions League si svolgerà con la partecipazione di 53 squadre: 29 di esse sono già qualificate alla fase regolare, mentre le altre contenderanno per gli ultimi posti disponibili a settembre.

Il sorteggio ha composto otto gruppi da quattro squadre ciascuno. Tra i protagonisti dell’evento, sono stati presenti Marcelinho Huertas e Kendrick Perry, rispettivamente MVP e campione in carica, che hanno assistito al processo di sorteggio. Le prime classificate di ogni girone passeranno direttamente alla Top 16, mentre le seconde e terze si sfideranno in un play-in per i rimanenti otto posti.

La Pallacanestro Trieste debutterà nella competizione la prima settimana di ottobre, con il calendario che sarà rivelato dopo le qualificazioni. La squadra, tornata nella massima serie italiana, si prepara a misurarsi con il panorama internazionale del basket.