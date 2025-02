Palla fuori, cosa è successo?

Polemiche durante la partita tra Inter e Fiorentina a San Siro. Al 28′ l’Inter si porta in vantaggio grazie a un autogol di Pongracic, che devia nella propria rete un colpo di testa di Lautaro Martinez. Questo gol scaturisce da un calcio d’angolo, assegnato dall’arbitro La Penna in seguito a una decisione contestata, poiché la palla, prima del corner, era uscita completamente. Nonostante la palese irregolarità, il Var non interviene perché si tratta di una decisione del direttore di gara.

Il pareggio della Fiorentina arriva al 44′, grazie a un rigore che suscita ulteriori polemiche. Dopo la revisione al Var, l’arbitro assegna un calcio di rigore per un tocco di mano di Darmian, sollevando dubbi tra i giocatori e i tifosi dell’Inter. La situazione crea un clima di tensione nel corso della partita, con entrambe le squadre che si contendono il possesso e le occasioni.

L’andamento del match è stato influenzato non solo dagli eventi in campo, ma anche dalle scelte arbitrali, che hanno generato discussioni accese sui social e nelle analisi post-partita. La prestazione dell’arbitro, e la sua decisione di non consultare il Var per il primo gol, sono stati al centro delle critiche, evidenziando l’importanza della tecnologia nel calcio moderno e il suo utilizzo.

In sintesi, il match ha messo in evidenza non solo le capacità tecniche dei giocatori, ma anche le controversie legate alle decisioni arbitrali, che hanno contribuito a rendere la partita altamente discutibile e incerta fino alla fine.