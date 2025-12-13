Palla Calcio Galleggiante LED

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €21.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Maxesla Rechargeable Floating Soccer Ball, Floating Ball with LED Light Air Power Soccer Disc Training Soft Foam Bumper, Sports Toys for Children 3-12 Years

Scopri il Maxesla Rechargeable Floating Soccer Ball: il gioco di calcio più divertente e innovativo per bambini!

Il Maxesla Rechargeable Floating Soccer Ball è un gioco di calcio rivoluzionario che combina tecnologia e divertimento. Grazie alla sua batteria ricaricabile al litio, puoi godere di ore di gioco con la tua famiglia e i tuoi amici senza preoccuparti di sostituire le batterie.

Caratteristiche principali:

Sicurezza e qualità : il nostro prodotto è realizzato con materiali non tossici e di alta qualità, con un design arrotondato e un paraurti in schiuma elastica per proteggere i piedi dei bambini e i mobili.

: il nostro prodotto è realizzato con materiali non tossici e di alta qualità, con un design arrotondato e un paraurti in schiuma elastica per proteggere i piedi dei bambini e i mobili. Tecnologia di sospensione e scorrimento : il pallone si libra sull’aria grazie a un potente ventilatore e scivola facilmente su superfici lisce come il legno o la piastrella.

: il pallone si libra sull’aria grazie a un potente ventilatore e scivola facilmente su superfici lisce come il legno o la piastrella. Luce LED colorata: il nostro pallone di calcio ha una bella luce LED multicolore che attira l’attenzione dei bambini e rende il gioco ancora più divertente.

Vantaggi pratici:

Ricaricabile e friendly all’ambiente: non più batterie da sostituire!

Gioco sicuro e divertente per bambini dai 3 ai 12 anni

Perfetto per promuovere la relazione genitori-figli e per giochi di famiglia

Facile da usare e divertente da giocare

Scegli il Maxesla Rechargeable Floating Soccer Ball per regalare ai tuoi bambini ore di divertimento e felicità! Acquista ora e scopri il gioco di calcio più innovativo e divertente del mercato!