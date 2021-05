Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, ha deliberato l’annullamento del Palio del 2 luglio 2021. La decisione è arrivata attraverso un documento approvato con 22 voti a favore. Non hanno partecipato al voto Pd, Sena Civitas e In Campo.

“Questa mattina a seguito dei colloqui con questore e prefetto – ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi – è stato sempre più chiaro che non vi sarebbe certezza di poter svolgere il Palio nelle forme consuete, di vivere liberamente la nostra Festa il 2 di luglio”.

“La ragione per cui teniamo aperta la finestra per il Palio del 16 agosto – ha proseguito il sindaco – è dettata dal fatto che riteniamo giusto monitorare la situazione alla fine dell’emergenza dichiarata, ovvero quella del 31 luglio. Restano ovviamente delle difficoltà oggettive anche per agosto, ma la decisione sarà definita più avanti, quando il quadro della situazione pandemica sarà più chiaro”. L’anno scorso il Palio di Siena non si disputò a causa del Covid.