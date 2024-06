Fra un mese (chi prima, chi dopo) Rai, Mediaset, La7 e Warner Bros Discovery annunceranno i loro palinsesti televisivi per la stagione 2024 – 2025 e la domanda qua è solo una: Barbara d’Urso tornerà in tv? Una domanda che Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano ha rivolto a due giornalisti televisivi, Giuseppe Candela e Francesco Canino, suoi ospiti in diretta su YouTube.

Entrambi i giornalisti hanno confermato che, salvo sorprese, la conduttrice non tornerà in tv nelle reti generaliste nell’immediato futuro.

“Se Barbara d’Urso tornerà in tv? Il suo manager ha un po’ rassicurato, pure lei sui social racconta di progetti segreti” – ha esordito Giuseppe Candela – “Da giornalista io registro smentite Rai e smentite Discovery, mentre in Mediaset le porte sono chiuse. Al momento fatico nel trovare un posto nella tv generalista. Al momento non mi risultano trattative in corso con Rai, Discovery o generalista. Domani probabilmente sarò smentito, ma ad oggi è così”.

Palinsesti televisivi 2024-2025, quale sarà il futuro di Barbara d’Urso?

Dello stesso parere è stato il collega Francesco Canino: “Non immagino grosse novità nei prossimi palinsesti televisivi 2024 – 2025, ma se fossi in Barbara d’Urso spariglierei le carte e farei un documentario per togliermi tutti i sassolini dalle scarpe. Un Unica 2 in stile Ilary Blasi“.

Al momento l’unico impegno televisivo che ha in agenda Barbara d’Urso è quello a TeleSud insieme a Francesco Facchinetti ed Elettra Lamborghini. E l’ipotesi di vederla a Ballando con le Stelle (in gara, non in giuria) è sempre più concreta. Un’ipotesi che potrebbe non essere lontana dalla realtà, dato che la conduttrice è una ballerina in erba e nello show di Milly Carlucci farebbe un figurone alla pari di Wanda Nara / Simona Ventura.