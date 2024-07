Palinsesti Rai 2024-2025, tutte le novità dopo l’addio di Amadeus

Dopo aver già visto le novità dei Palinsesti di Mediaset, Sky, La7 e Prime Video, oggi ecco anche quelli di mamma Rai.

La più grande novità, come già sappiamo, è l’addio di Amadeus che ha deciso di migrare sul Nove. Al suo posto arriveranno Carlo Conti per il Festival di Sanremo e Stefano De Martino per Affari Tuoi. E se per Conti sarà un ritorno all’Ariston, per De Martino si tratta di un vero e proprio debutto da conduttore sulla prima rete.

Sempre su Rai1 debutterà (da sabato 9 novembre, di pomeriggio), un dating sulla terza età condotto da Mara Venier che così si prende tutto il weekend: domenica con Domenica In e sabato con Le Stagioni dell’Amore.

I tre quiz che si alterneranno nel preserale saranno: il sopracitato Affari Tuoi con Stefano De Martino; Reazione A Catena con Pino Insegno e L’Eredità con Marco Liorni.

Il resto è stato tutto confermato: Tale e Quale Show (dal 20 settembre), Ballando con le Stelle (dal 28 settembre), The Voice Kids (dal 15 novembre).

Palinsesti Mediaset 2024-2025: Silvia Toffanin debutta in prima serata, La Talpa su Mediaset Infinity https://t.co/dLM7aeVMms — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 17, 2024

Palinsesti Rai, De Martino ad Affari Tuoi nonostante i dubbi della società di produzione del gioco