Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa dei Palinsesti Rai 2021-2022 dove sono stati confermati tutti i grandi show, sono state annunciate le novità e chiacchierato dell’arrivo di Alessandro Cattelan.

L’ex conduttore di X Factor debutterà su Rai Uno con lo show Da Grande, un programma in cui racconterà – con vari ospiti, il primo annunciato Luca Argentero – la bellezza di avere quarant’anni.

Grande spazio anche alla musica: confermato il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest (quest’anno sarà fatto proprio in Italia dopo la vittoria dei Maneskin), The Voice Senior con Antonella Clerici, Tale e Quale Show con Carlo Conti ed il ritorno in prime time di Amadeus con tre serate evento Arena 70, Arena 80 e Arena 90 in cui celebrerà i decenni con artisti, grandi hit e meteore.

Nel dettaglio il venerdì sera (dal 17 settembre) andrà in onda Tale e Quale Show che terminerà col suo classico torneo. Archiviato quello la serata passerà in mano ad Antonella Clerici (dal 19 novembre) ed ai suoi over canterini.

Il sabato sera di Rai Uno sarà invece così suddiviso: Da Grande (18 e 25 settembre), l’Arena di Amadeus (2 e 9 ottobre), Ballando con le Stelle (dal 16 ottobre), Meraviglie (dal 1^ gennaio).

Confermati in blocco anche tutti i daytime ed i preserali: torna L’Eredità, I Soliti Ignoti, ma anche E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, così come La Vita in Diretta di Alberto Matano, Domenica In di Mara Venier e Da Noi A Ruota Libera della Fialdini.

Domenica In sarà fatta con gente comune

Una novità della domenica di Mara, confermata per il suo terzo anno consecutivo, sarà l’arrivo della gente comune nel suo salotto: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune“.

Palinsesti di Rai 2

Su Rai 2, invece, sono in arrivo grandi novità: lo storico titolo Quelli Che Il Calcio ora perde un pezzo (si chiamerà solo Quelli Che) ma passerà dalla domenica pomeriggio alla prima serata del lunedì, raccontando the day after il mondo del calcio. Alla conduzione riconfermati Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

E se il lunedì ci sarà Quelli Che, il martedì sarà dato spazio al reality show: prima Il Collegio (questa volta ambientato nel 1977), poi il nuovo reality Voglio Essere Un Mago in cui un gruppo di giovani si destreggia in giochi di prestigio ed infine tornerà anche La Caserma, questa volta però ambientata in estate.

La serata evento per festeggiare i 60 anni di Rai 2, I miei primi 60 anni, è stata invece affidata a Stefano De Martino. Confermato durante i palinsesti anche il duo Simona Ventura – Paola Perego che andranno ad occupare il mezzogiorno domenicale di Rai Due con quello che sembrerebbe essere un vero e proprio talk show dal titolo Tutto Fa Domenica. “Il nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventura sarà un salotto molto divertente, almeno nelle intenzioni di queste due grandi signore della tv”.