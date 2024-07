Palinsesti Prime Video: arriva Alessia Marcuzzi, Fedez fuori da LOL

Sarà Alessia Marcuzzi il diamante della prossima stagione di Prime Video, il canale streaming di Amazon che ha annunciato oggi i suoi Palinsesti.

La conduttrice (che questo autunno sarà nella giuria fissa di Tale e Quale Show al posto di Loretta Goggi) condurrà insieme alla Gialappa’s il game show giapponese Red Carpet – Vip Al Tappeto. Un programma sulla carta divertente che è stato descritto da Davide Maggio così:

“Sarà proprio lei [Alessia Marcuzzi, ndr] ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà il commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci)”.

Fedez non torna a LOL né farà una nuova serie sui Ferragnez

E se da una parte Alessia Marcuzzi arriva, dall’altra Fedez se ne va. In occasione della conferma della quinta stagione di LOL – Chi Ride è Fuori, il nome del rapper (che ha condotto le prime quattro stagioni) non è stato fatto. Durante la presentazione dei Palinsesti è stata poi confermata anche la nuova edizione di LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro, con Mago Forest alla conduzione e Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria.

Tornerà poi la terza stagione di Dinner Club di Carlo Cracco e debutterà il reality The Traitors che brucia così l’hype per La Talpa di Canale 5.

The Traitors / I Traditori: in arrivo un altro reality show simile a La Talpa https://t.co/08tifB2ZHX — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 15, 2024

In merito a Fedez, infine, Prime Video non ha annunciato nessuna terza stagione dei The Ferragnez né alcun spin off su loro due dopo la separazione. La fine di un’era?