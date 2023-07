Palinsesti Mediaset: via Ilary Blasi, torna La Talpa e raddoppia Temptation

Grandi novità per i palinsesti Mediaset. Sulle reti della famiglia Berlusconi arriveranno Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, mentre dal 2024 potrebbe lasciare l’azienda Barbara d’Urso rimasta orfana di Pomeriggio 5. E Carmelita potrebbe non essere l’unica ad abbandonare Mediaset. Secondo Tv Blog anche Ilary Blasi si starebbe guardando intorno: “Insistenti voci provenienti dai corridoi di Cologno Monzese, dicono che anche per Ilary Blasi si starebbero per spegnere le telecamere di Mediaset“.

Ma se Ilary è pronta a lasciare Mediaset, sembra quasi certo il ritorno de L’Isola dei Famosi: “L’isola dei famosi invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato infatti firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5“.

Confermato anche il Grande Fratello 8, con Alfonso Signorini alla conduzione. Il reality però quest’anno durerà 3 mesi, come la formula classica dei primi GF. La novità di questa stagione è il raddoppio di Temptation Island: “Poi ci dovrebbe essere una versione invernale di Temptation island. Quindi i soliti C’è posta per te, Amici e l’appena rinnovata Isola dei famosi, più forse qualche sorpresa nel campo dell’intrattenimento, oltre a serate one shot“.

Già annunciata e poi sparita dai palinsesti, finalmente quest’anno dovrebbe arrivare il comeback de La Talpa. Stando a quanto rivelano su Blogo, il tanto amato reality dovrebbe fare il suo ritorno dopo il GF Vip e prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi (previsto per la primavera 2024).

“Dovrebbe poi arrivare, dopo tanti annunci andati a vuoto, una edizione della Talpa. Magari incastonata fra la fine del Grande fratello vip e l’inizio dell’Isola dei famosi. Fine del Gf vip 8 che potrebbe avvenire prima del Festival di Sanremo 2o24. Una Talpa però che pare non sarà realizzata dalla Fascino di Maria De Filippi, che pur aveva fatto qualche riunione in passato per questo format. Per la Talpa si parla anche di una possibile collocazione su Italia 1”.