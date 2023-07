Palinsesti Mediaset, le 10 novità pronte a diventar certezza

Questa sera Mediaset svelerà i nuovi palinsesti per la stagione televisiva 2023 / 2024 e mai come quest’anno c’è un gran trambusto fra chi va e chi viene. In attesa di scoprire quali novità annunciate dagli insider diventeranno certezza, ecco i dieci cambiamenti.

1) Ciao, Barbara

Barbara d’Urso dopo quindici anni di Pomeriggio Cinque non è stata rinnovata alla conduzione del programma. Ha condotto senza pubblico; è stata una delle poche ad andare in onda durante il periodo Covid; ha cambiato rotta su richiesta esplicita di Pier Silvio Berlusconi e infine ha trasmesso pure da uno “sgabuzzino” (così veniva chiamato dagli addetti ai lavori il nuovo studio televisivo) con tanto di orario ridotto e saluti registrati. Eppure, nonostante tutto, da settembre al timone di Pomeriggio Cinque ci sarà un’altra persona. Barbara d’Urso resterà a Mediaset fino al 31 dicembre 2023, giorno in cui le scadrà il contratto. Al momento non è dato sapere se le sarà affidato qualche altro programma questo autunno, ma le porte sono aperte. Il comunicato stampa diramato recita così: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

2) Ciao, Belen

Secondo quanto trapelato online nel corso delle ultime settimane anche di Belen Rodriguez si perderanno le tracce. A Le Iene non sarebbe stata confermata, mentre da Tu Si Que Vales avrebbe deciso lei di andarsene. Nel programma di Italia 1 dovrebbe arrivare la giornalista Veronica Gentili, mentre l’argentina in autunno la vedremo in Celebrity Hunted su Prime Video.

3) Ciao, Ilary

Fra i grandi nomi che sarebbero assenti dai prossimi palinsesti Mediaset ci sarebbe anche quello di Ilary Blasi. Dagospia ne è (quasi) sicuro, ma al momento è una notizia che non troverebbe conferme ma che si fa sempre più insistente. A far storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi sarebbero gli ascolti de L’Isola dei Famosi.

4) Benvenuta, Myrta

Da La7 arriverebbe la giornalista Myrta Merlino reduce dal successo del talk politico L’Aria Che Tira. La conduttrice passerebbe dall’inchiesta politica all’attualità del primo pomeriggio, dato che sarebbe lei il nome indicato alla sostituzione di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque.

5) Benvenuta, Bianca

Da Rai3 arriverebbe la giornalista Bianca Berlinguer che ha chiuso con enorme successo il talk politico #CartaBianca. Lei sarebbe uno dei nuovi volti di Rete 4 e avrebbe già due programmi: uno quotidiano nella fascia del preserale e uno in prima serata il martedì sera.

6) L’Isola dei Famosi non naufraga

Non è naufragata L’Isola dei Famosi dato che Mediaset avrebbe rinnovato il contratto con la casa di produzione del reality per altri due anni. Con Alessia Marcuzzi su Rai2 e Ilary Blasi presumibilmente fuori dai palinsesti, a chi sarà affidato il reality di Canale 5? Se Pier Silvio volesse “giocare in casa” occhi puntati su Vladimir Luxuria e su Alvin.

7) Chi è La Talpa?

Che sia forse la volta buona? Annunciata a cadenza regolare ogni anno pare che questa volta La Talpa si farà sul serio. Il reality dovrebbe andare in onda fra gennaio e febbraio su Italia 1.

8) Temptation Island in montagna

Dopo il successo di Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto a Maria De Filippi di realizzarne una versione anche invernale. Ovviamente non vedremo spiagge e bagni nel mare, quanto più baite, idromassaggi e cioccolate calde.

9) GFV/Nip

A settembre nei palinsesti tornerà il Grande Fratello in una veste inedita: metà cast famoso metà cast sconosciuto. Alla conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini mentre al momento si starebbe lavorando sulle opinioniste. I nomi che circolano sono Katia Ricciarelli, Emanuele Filiberto di Savoia e Paola Barale.

10) Io Canto

Dopo il successo di The Voice Kids Mediaset ha deciso di rispolverare un suo vecchio format: Io Canto. Fra le poche certezze Orietta Berti in giuria.