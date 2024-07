Palinsesti Mediaset 2024-2025: Silvia Toffanin debutta in prima serata, La Talpa su Mediaset Infinity

Ieri sera il buon Pier Silvio Berlusconi ha anticipato i Palinsesti Mediaset 2024-2025 e fra le più grandi novità segnaliamo l’arrivo di Diletta Leotta in qualità di conduttrice; lo sbarco in prima serata di Silvia Toffanin; il ritorno di Pio & Amedeo e l’arrivo di una serie di eventi musicali. Nel dettaglio vedremo uno show de Il Volo, uno dei Pooh, un documentario di Laura Pausini, un concerto di Annalisa, uno di Vasco Rossi e un omaggio ad Andrea Bocelli.

Diletta Leotta condurrà La Talpa (su Mediaset Infinity)

La quarta edizione de La Talpa andrà in onda questo autunno e sarà guidata da Diletta Leotta. Sarà realizzata per Mediaset Infinity e solo in un secondo momento sarà trasmessa su Canale 5 (probabilmente andrà in onda in prima serata tre giorni dopo), con eccezione per la finale, che sarà prima trasmessa su Canale 5 e successivamente su Mediaset Infinity. Le puntate non saranno tuttavia identiche: ci saranno contenuti esclusivi per la piattaforma e altri esclusivi per la rete.

I concerti, da Laura Pausini ad Annalisa

Come riporta DavideMaggio.it, i concerti/show musicali su Canale 5 saranno dedicati a Il Volo, Laura Pausini, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Pooh e Annalisa. Ecco il dettaglio:

Il Volo, èstato rinnovato un accordo biennale con Il Volo per 3 prime serate nella primavera del 2025, tre prime serate nella primavera del 2026 e un concerto di Natale che si aggiunge a quello già contrattualizzato del 2024.

Laura Pausini, un docu-concerto che vedrà la luce prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Sono stati ripresi i momenti più belle del tour di Laura Pausini che verranno raccontanti e commentati dalla cantante.

Vasco Rossi, verranno raccontati da Claudio Amendola i “7 San Siro” del Blasco con il coinvolgimento del cantante in un’intervista.

Andrea Bocelli, due serate registrate nell’ambito dei concerti celebrativi della sua carriera condotte da Michelle Hunziker.

Pooh, Michelle Hunziker presenterà il concerto veneziano del celebre gruppo.

Annalisa, concerto secco della cantante dall’Arena di Verona.

Silvia Toffanin debutta in prima serata (al fianco di Maria De Filippi)

Il successo di Verissimo e quello di Maria De Filippi ha convinto la rete ad affidare a loro un programma in prima serata: niente di inedito o di troppo elaborato, un semplice Amici – Verissimo condotto da entrambe per celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici. Sono previste due puntate. Ci saranno probabilmente interviste inedite ed esibizioni di artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie, The Kolors, Irama, Sangiovanni, Stefano De Martino, Elena D’Amario, Mara Sattei, Marco Carta… Ma difficilmente vedremo Valerio Scanu.

Pio & Amedeo e gli altri show

Infine è stata confermata la presenza di uno show (quattro puntate in primavera) di Pio & Amedeo; di uno show basato sul format The Ultimate Entertainer, mentre su Italia1 debutterà Il Formicaio, versione italiana dello spagnolo El Hormiguero.