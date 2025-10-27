Pali Elettrici in Austria: Arte e Natura si Incontrano

Il progetto Austrian Power Giants trasforma i tradizionali pali della linea elettrica in sculture di animali rappresentativi delle diverse regioni austriache. Questa iniziativa mira a coniugare infrastruttura e natura, oltre a promuovere l’arte e il turismo sostenibile.

Ogni stato federale dell’Austria sarà rappresentato da un palo unico, modellato in forma di un animale simbolico. Ad esempio, il Burgenland avrà una cicogna, in omaggio alla migrazione di questi uccelli, mentre la Bassa Austria sarà rappresentata da un cervo, in collegamento con i suoi boschi e pendii. Questa scelta rende i pali non solo elementi funzionali, ma anche punti di riferimento che rafforzano l’identità del territorio e il legame con la cultura locale.

Sebbene il progetto sia ambizioso, la sicurezza e la funzionalità sono prioritarie. Le strutture a forma di cicogna e cervo sono state sottoposte a rigorosi test per garantire la capacità di sostenere linee ad alta tensione senza rischi. I prototipi dimostrano che è possibile unire un’infrastruttura efficiente con design ispirati alla natura.

Oltre a migliorare l’estetica, l’iniziativa punta a stimolare le attività economiche e turistiche. Le sculture potrebbero diventare attrazioni locali, incentivando il turismo sostenibile e cambiando la percezione delle infrastrutture da pesa a simbolo di innovazione e rispetto per l’ambiente.

Il progetto ha già ricevuto riconoscimenti internazionali, incluso il Red Dot Design Award, e i modelli in scala dei pali sono esposti al Red Dot Museum di Singapore, permettendo al pubblico di apprezzarli da vicino.