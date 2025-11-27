Palestina: solidarietà e diritti umani

La Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, proclamata dall’ONU con la risoluzione 32/40 B, invita la comunità globale a riflettere sulla condizione del popolo palestinese e a promuovere iniziative di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani. un momento per riaffermare il valore della solidarietà internazionale e il ruolo delle istituzioni educative nel favorire il dialogo e la consapevolezza.

In occasione di questa giornata, il CPIA BAT “Gino Strada” promuove un incontro di approfondimento con un dibattito aperto sul tema: “Tra occupazione e genocidio? Riflessione globale sul sostegno e i diritti umani”. I relatori saranno Paolo Farina, Dirigente Scolastico del CPIA BAT “Gino Strada”, e il Dott. Sabino Zinni, esperto di diritto e “pellegrino diverso” in Terra Santa.

L’incontro si terrà in presenza presso la sede del CPIA BAT “Gino Strada” in Viale Comuni di Puglia, 4 – Andria, e sarà anche trasmesso online in diretta streaming sul canale YouTube del CPIA BAT “Gino Strada”. L’iniziativa fa parte del ciclo “I Giovedì del Gino Strada”, un percorso di incontri pensato per stimolare riflessioni su temi di attualità, pace e diritti umani.