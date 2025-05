“Palestina libera”, bufera sui Patagarri al concerto del primo maggio

Polemiche per l’esibizione dei Patagarri al concerto del Primo Maggio a Roma, dove la band ha intonato “Palestina libera”. La reazione del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, è stata molto dura. Egli ha definito ignobile l’appropriazione della cultura e delle melodie ebraiche per invocare la distruzione di Israele, accusando i Patagarri di perpetuare un atto macabro. Fadlun ha sottolineato che storicamente i più grandi nemici del popolo ebraico sono stati coloro che hanno strumentalizzato la cultura e la mentalità ebraica.

Fadlun ha menzionato l’orribile impatto di Hamas sui bambini israeliani, evidenziando come l’utilizzo di canzoni e melodie ebraiche nel contesto di un grido come “Palestina Libera!” durante un concerto in diretta nazionale rappresenti un insulto inaccettabile. Ha criticato la trasformazione di eventi dedicati al lavoro in occasioni di provocazione e intolleranza.

Inoltre, ha richiamato alla memoria il recente massacro al Nova Music Festival, sottolineando il sequestro di 59 ostaggi da parte di Hamas, con l’intento di evidenziare come tali eventi erodano le libertà di tutta la società civile, non solo quelle degli ebrei. Fadlun ha concluso avvertendo che l’intolleranza e l’antisemitismo non minacciano solo il popolo ebraico, ma l’intera comunità conviviale, preparando il terreno per ulteriori conflitti e divisioni all’interno della società.