Palestina e Israele, l’Italia si tira indietro sulla questione

L’attuale conflitto tra Israele e Gaza sta accentuando il dibattito sul riconoscimento dello Stato della Palestina. In questo contesto, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia procederà con il riconoscimento della Palestina a settembre, un passo significativo che porterà il numero dei Paesi che hanno riconosciuto questo Stato a 148 su 193 membri delle Nazioni Unite.

Nel panorama europeo, la Francia si distingue come il primo Paese del G7 a compiere tale azione. Tuttavia, l’Italia non si unirà a questo movimento, almeno nel breve termine. La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno chiarito che il riconoscimento della Palestina non è attualmente nella strategia italiana. Meloni ha evidenziato che un riconoscimento “senza un effettivo Stato” potrebbe risultare controproducente. Nonostante la sua apertura al riconoscimento della Palestina, la premier sottolinea la necessità di stabilire prima un processo di costituzione dello Stato.

Tajani ha aggiunto che l’Italia promuove una soluzione basata sui principi di “due popoli e due Stati”, ma sostiene che il riconoscimento della Palestina debba avvenire simultaneamente a quello dello Stato di Israele. L’Italia si dichiara impegnata nella ricerca della pace, evitando posizioni che possano favorire l’uno sull’altro, e si vanta di ospitare un numero significantemente elevato di rifugiati provenienti da Gaza.