Palermo, troppi rifiuti bruciati: evacuata la scuola

Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola hanno portato il preside dell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo, Giusto Catania, a decidere per l’evacuazione dei locali scolastici situati in via Barisano da Trani. Questa misura è stata adottata a causa della presenza di fumi potenzialmente tossici. Il preside ha comunicato che l’evacuazione è stata resa necessaria a causa di una catasta di rifiuti bruciati nelle vicinanze dell’edificio scolastico. Il proliferare di odori malsani all’interno della scuola ha sollevato preoccupazioni riguardo alla salute degli studenti e del personale.

Nel suo ordine di evacuazione, il preside ha evidenziato il rischio di esalazioni tossiche e la priorità di garantire la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, nonché la sicurezza dei lavoratori. Ha messo in rilievo la necessità di agire tempestivamente per tutelare la comunità scolastica. I docenti sono stati incaricati di comunicare l’accaduto alle famiglie e di organizzare l’abbandono dell’edificio nel modo più rapido possibile. Il personale presente nella struttura ha ricevuto l’istruzione di lasciare i locali.

Giusto Catania ha anche annunciato che il provvedimento di evacuazione sarà trasmesso al prefetto Massimo Mariani, al sindaco Roberto Lagalla, all’Asp di Palermo e alla Rap. Questa comunicazione è volta a garantire che le autorità competenti siano informate della situazione e possano intervenire per affrontare il problema dei rifiuti bruciati e le possibili conseguenze sulla salute pubblica.

La decisione del preside di evacuare la scuola è stata certamente motivata da considerazioni di sicurezza e salute, prendendo atto del deterioramento delle condizioni ambientali intorno all’istituto. L’evacuazione rappresenta un’importante misura precauzionale, mentre i dirigenti scolastici e le autorità locali si mobilitano per risolvere la questione dei rifiuti e tutelare l’incolumità di studenti e personale. Si attende ora un intervento risolutivo delle autorità competenti per gestire i rifiuti e ripristinare condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto.