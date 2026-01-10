Palermo, trattativa per Tramoni

Il Palermo potrebbe ingaggiare Matteo Tramoni per sostituire Matteo Brunori. La squadra rosanero sta trattando con il Pisa per ottenere il consenso del giocatore, ma la trattativa non è semplice. La dirigenza del Pisa ha inizialmente chiesto circa 6 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere con un’offerta più intensa da parte del Palermo.

Il Pisa ha recentemente speso una somma considerevole per l’acquisto di Rafiu Durosinmi, un attaccante nigeriano, e ora vuole recuperare parte di questa spesa cedendo un giocatore di valore come Tramoni. Il nome di Tramoni è stato individuato come il profilo perfetto per la squadra del Palermo, guidata da Pippo Inzaghi, che nutre una grande stima per il fantasista di Ajaccio.

La trattativa tra le due società potrebbe protrarsi fino alla fine di gennaio, con il Palermo che potrebbe acquistare Tramoni in prestito condizionato, subordinato all’eventuale promozione in serie A. Il giocatore sembra disposto ad accettare la destinazione, attratto dalle ambizioni del club e dalla possibilità di ritrovare l’ex tecnico che lo aveva lanciato. Il nome di Tramoni era già stato preso in considerazione in passato dal Palermo, quando Eugenio Corini era in panchina, ma senza successo. Ora, con Tramoni alla corte di Inzaghi, il sogno della serie A potrebbe realizzarsi per i tifosi rosanero.