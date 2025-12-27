6.2 C
Palermo tra crescita verde e ritardi

Palermo tra crescita verde e ritardi

L’area della Città metropolitana di Palermo ha presentato tre indicatori su sei in segno positivo nell’analisi realizzata da “Dataview”, il barometro dell’economia territoriale dell’Istituto “G. Tagliacarne”. I dati mostrano segnali efficaci sul fronte delle imprese con dipendenti che hanno investito in prodotti e tecnologie green, con un’incidenza percentuale del 41,2% e una posizione in graduatoria provinciale di 27. Inoltre, la provincia di Palermo presenta numeri confortanti sull’incidenza del suolo consumato sulla superficie territoriale, con un valore del 5,7% e una posizione in graduatoria provinciale di 31.

Tuttavia, l’area resta indietro nella produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un’incidenza percentuale del 38,2% e una posizione in graduatoria provinciale di 79. Inoltre, la provincia di Palermo è in ritardo anche nelle attivazioni di contratti di green jobs previsti dalle imprese, con un’incidenza percentuale del 29,6% e una posizione in graduatoria provinciale di 80, e nella raccolta differenziata di rifiuti urbani, con un’incidenza percentuale del 36,9% e una posizione in graduatoria provinciale di 107.

I dati mostrano un quadro a due velocità sul fronte della sostenibilità ambientale ed economica, con segnali incoraggianti nelle dinamiche strutturali di medio periodo, ma ritardi significativi nelle performance operative e nei risultati concreti. Il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, sottolinea la crescente sensibilità del tessuto produttivo locale verso l’innovazione sostenibile e il contenimento del consumo di suolo, ma evidenzia anche le criticità nel settore energetico, occupazionale e nella gestione dei rifiuti.

