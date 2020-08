Anche quest’anno Terrasini (Palermo) celebra la tradizione del primo settembre – la notte delle luci – ma con un omaggio particolare. Oltre a rinnovare l’antichissima usanza di accendere – la notte del 1 settembre – un lume davanti alle abitazioni mentre ci si raccoglie in preghiera, e con le campane della Chiesa Madre che suonano a stormo, quest’anno un pensiero sarà rivolto ai marinai della “Nuova Iside”, il peschereccio scomparso la notte del 13 maggio scorso con a bordo Matteo, Vito e Giuseppe Lo Iacono. La tradizione fa riferimento a un editto del 1726 con il quale si stabiliva, per Palermo e i comuni vicini, di fare delle luminarie per la città e suonare le campane delle chiese al fine di rinnovare la gratitudine per lo scampato pericolo durante il terremoto che il 1 settembre di quell’anno sconvolse Palermo con 250 morti e 150 feriti.

