Una sparatoria in un residence di via dell’Airone, nel quartiere di Falsomiele, alla periferia di Palermo, ha provocato il ferimento di due persone. Una terza persona è stata ferita in una rissa che è seguita alla sparatoria. Sul posto sono accorse le volanti della questura e i sanitari del 118. I tre feriti – che non sarebbero in pericolo di vita – sono stati trasportati nei reparti di pronto soccorso dell’ospedale Civico e del Policlinico. Ancora da accertare la dinamica esatta della sparatoria, che si è verificata poco dopo le 20.

Secondo una prima ricostruzione un uomo di cinquant’anni ha sparato diversi colpi a una donna e al cugino di lei, secondo gli investigatori per un tentato femminicidio: in passato la donna avrebbe avuto una relazione con lui. In difesa della donna è intervenuto il cugino, che è stato colpito a sua volta. L’uomo che ha aperto il fuoco per primo è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da diverse persone che si sono presentate sul posto dopo avere sentito gli spari. L’uomo è piantonato al Civico, dove il dispositivo della polizia è stato rafforzato per evitare spedizioni punitive.