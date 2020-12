Oggi, in occasione del 10 dicembre, data nella quale si ricorda la approvazione e proclamazione avvenuta lo stesso giorno (anno 1948) da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Mete Onlus con il sostegno del CISS Ong, OIDUR, Protea Human Rights, Apriti Cuore Onlus, Etica Web, Talent Up, Parent To Parent Italia e Di Marca Group, in riferimento all’impegno socio-umanitario ideato e condotto attraverso le iniziative: “Amiamo i Bambini. Amiamoli Tutti” e “Stop Sexual Tourism”, ha deciso di dare avvio al terzo step della progettualità, intervenendo nel merito delle parole utilizzate, rafforzando il crimine commesso.

