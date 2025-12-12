Palermo-Sampdoria

La partita tra Palermo e Sampdoria riporta alla memoria la stagione 2009-10, quando le due squadre si affrontarono nella vecchia Favorita in un vero e proprio spareggio per il quarto posto. In quella stagione, il Palermo non era mai salito sui binari dell’alta velocità targati Champions League, ma nel 2010 il treno poteva passare per davvero. La partita si giocò il 9 maggio, penultima giornata, e al Barbera arrivò la Sampdoria quarta a quota 64 punti, mentre i rosanero erano due punti sotto.

Le due squadre scesero in campo accolte dalla più grande affluenza di sempre alla Favorita, con 35.872 spettatori. Tra loro c’era anche un super latitante, Matteo Messina Denaro, che si era seduto in tribuna con una maglia rosanero per non dare nell’occhio. In campo, le due squadre si affrontarono con le loro coppie d’attacco, con Pastore che ispirava Miccoli e Cavani per il Palermo, e Cassano e Pazzini che si presentavano con 26 gol in due per la Sampdoria.

La partita finì 1-1, con Pazzini che sbloccò il risultato e Miccoli che pareggiò. Il Palermo aveva l’occasione di vincere con Igor Budan, che fallì un tap-in a porta vuota. La sconfitta costò al Palermo la possibilità di raggiungere la Champions League, e la squadra si accontentò del quinto posto e dell’Europa League. La Sampdoria, invece, retrocesse in Serie B a fine anno.

Oggi, Palermo e Sampdoria si affrontano di nuovo, ma in Serie B. I siciliani sono quarti a meno 5 dalla vetta, mentre il Doria lotta per evitare la retrocessione in C. La partita è un’occasione per entrambe le squadre di conquistare punti importanti per i loro obiettivi.