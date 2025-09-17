Palermo ruba la scena a Milano nel mondo della moda italiana

Se pensi che Milano sia l’unica città della moda in Italia, è tempo di rivedere le tue idee. Recentemente, un altro Comune ha preso il suo posto, trasformandosi nel nuovo polo del fashion italiano.

La notizia ha sorpreso molti appassionati di moda. Milano, storica capitale, ha dovuto cedere il suo primato a una città siciliana che si prepara ad ospitare eventi di grande rilevanza nel settore. La nuova capitale della moda si trova a Palermo, dove il 19 settembre si terrà un evento imperdibile chiamato “Arte e moda”. Questa manifestazione avrà luogo nella suggestiva Galleria “Il Casino delle Muse”, che mostrerà le creazioni dell’architetto e designer Giuseppe Rogato.

Rogato, originario di Palermo, porta avanti il suo brand “Rogato – Bags with History”, dedicato a pezzi unici che uniscono il vintage e il second hand, realizzati interamente a mano. Questo evento non solo celebra la moda, ma anche l’artigianato locale, offrendo un’ottima occasione per scoprire la creatività siciliana. L’ingresso è gratuito e la galleria si trova in Via XII Gennaio, nel cuore della città.

In occasione di questo evento, ci si aspetta una grande affluenza di star e paparazzi sul red carpet, rendendo Palermo un nuovo centro di attenzione per gli amanti della moda. La rinascita della scena fashion siciliana rappresenta un capitolo affascinante per il made in Italy, facendo di Palermo una tappa obbligata per chi desidera essere al passo con le ultime tendenze.