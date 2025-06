Palermo Pride 2025: Marcia per Pace e Diritti!

Il Palermo Pride 2025 si svolgerà il 21 giugno e avrà il tema “Le vostre guerre non sono le nostre lotte”. La parata, alla sua quindicesima edizione, inizierà alle 16 al Foro Italico. Durante una presentazione, sono state esposte bandiere della Palestina e dell’Ucraina, evidenziando l’impegno per i diritti e la pace. La madrina dell’evento sarà la cantautrice Francamente. La manifestazione si propone di celebrazioni e rivendicazioni in favore della comunità LGBTQ+ e dei diritti umani.

