Nella Palermo degli anni Ottanta, fu l’unico magistrato ad accettare di dirigere la corte d’assise del primo grande processo alla mafia. Alfonso Giordano non si tirò indietro, come tanti altri suoi colleghi. Quel giudice dall’aria pacata, sempre determinato, è diventato un simbolo della lotta alla mafia. “Oggi alle 13.30, il presidente Alfonso Giordano è tornato serenamente alla casa del padre – ha scritto suo figlio, Stefano, su Facebook – le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. Ne danno notizia i figli, uniti nel dolore e nella speranza della resurrezione”.

Aveva 92 anni Alfonso Giordano, e ancora tanta voglia di dare il suo contributo alla lotta alla mafia. Ai più giovani ricordava i giorni difficili del maxiprocesso con un’espressione semplice: “Ho fatto solo il mio dovere”. Era così il presidente Giordano. Non amava la ribalta e i riflettori dell’antimafia. “Io ho rappresentato lo Stato nel processo più duro contro Cosa nostra – aveva detto in una recente intervista al Riformista – Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno, e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli, poi confermati in appello e in Cassazione significano che lo Stato con la mafia ci andava giù duro”.

Di quei giorni ricordava soprattutto l’atmosfera pesante attorno ai giudici della corte, e le parole sibilline di Michele Greco, il “Papa” della mafia, che aveva chiesto di parlare prima dell’inizio della camera di consiglio: “Io vi auguro la Pace”. Il presidente Giordano non si scompose e lasciò scivolare quella minaccia neanche tanto velata.

Il presidente Giordano era entrato in magistratura nel 1952, iniziò la carriera in Sardegna. Tornato in Sicilia, fu giudice del tribunale di Sciacca, poi pretore a Salemi. A Palermo arrivò nel 1960, fu sostituto procuratore della Repubblica. Poi, passò alla prima sezione civile del tribunale. Fu anche docente di diritto privato alla facoltà di Scienze politiche. Quindi, l’incarico di presidente della prima corte d’assise: il processo istruito dal pool diretto da Falcone e Borsellino iniziò il 10 febbraio 1986, si concluse il 16 dicembre 1987, con 19 ergastoli, 2665 anni di reclusione e 11 miliardi di lire di pene pecuniarie inflitte ai vertici di Cosa nostra.

Nell’ultima intervista al Riformista, Alfonso Giordano ripercorreva i capisaldi della lotta alla mafia. E lanciava un appello ai magistrati più giovani: “Sui collaboratori di giustizia dobbiamo stare molto attenti. I depistaggi esistono sempre. Chiedo ai colleghi di mettere il massimo dell’attenzione sull’attendibilità di chi collabora, perché le finalità della collaborazione sono spesso diverse da quelle che noi immaginiamo”. Il messaggio del giudice che non si era tirato indietro. “La mafia è un fenomeno complesso – diceva – che va compreso”.