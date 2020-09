Il Comandante Gennaro Arma, l’ultimo a scendere dalla nave Diamond Princess, rimasta in quarantena nel porto giapponese di Yokohama durante l’ emergenza Coronavirus, ma anche Elena Pagliarini, l’infermiera simbolo durante il periodo più buio del Covid in Italia, sono tra i vincitori della terza edizione del “Premio Coraggio Emanuela Loi” che si terrà sabato 26 settembre alle ore 17,30 a Palermo. Il riconoscimento dedicato alla poliziotta che scortava il giudice Paolo Borsellino andrà anche alle giornaliste Giovanna Botteri e Giuliana Sgrena, oltre al giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta, e altri personaggi che si sono distinti durante l’anno per le loro attività. In ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza legate alla pandemia Covd-19 l’evento si svolgerà, “grazie alla preziosa collaborazione del Comando Esercito Sicilia”, nell’ampio spazio all’aperto di Piazza del Parlamento, antistante proprio la sede militare.

