Palermo, Hryo promuove il progetto di compostaggio a Cruillas

Il progetto “Cruillas x Terra Franca”, promosso da Human Rights Youth Organization (HRYO), si propone di contribuire all’ambiente e migliorare la qualità della vita nel quartiere di Cruillas a Palermo. Questo progetto si culminerà il 20 settembre con l’evento “Compos-tiamo Insieme”, dedicato alla raccolta e pesatura dei rifiuti organici, dalle 17 alle 19.

L’iniziativa mira a incoraggiare il compostaggio domestico e a sensibilizzare la comunità sulla gestione sostenibile dei rifiuti. HRYO intende mobilitare i cittadini e stimolare il Comune a implementare un servizio di raccolta per l’organico, attualmente assente nel quartiere. Questo sforzo è particolarmente importante per elevare il livello dei servizi forniti agli abitanti, combattendo l’idea che vivano in una zona considerata di “serie B” rispetto al resto della città.

Dal 2019, HRYO gestisce un bene confiscato alla mafia, Terra Franca, con l’obiettivo di farne un centro per buone pratiche ambientali e sociali, migliorando le condizioni nel quartiere e coinvolgendo i residenti in progetti sostenibili. Abril Marcozzi, responsabile del progetto, spiega che il 20 settembre i partecipanti possono portare i loro rifiuti organici e guadagnare un euro per ogni chilo conferito. Le uniche condizioni sono che ogni partecipante può portare al massimo 5 chili di materiale e che i rifiuti devono essere trasportati in borse biodegradabili per garantirne un corretto compostaggio.

La materia organica accettata comprende scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, gusci d’uovo e foglie secche, mentre dovranno essere esclusi materiali non compostabili come plastica e vetro. Attraverso questa iniziativa, HRYO non soltanto incentiva la pratica del compostaggio, ma intenziona anche ad educare i cittadini sull’importanza della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

In sintesi, “Compos-tiamo Insieme” rappresenta un’opportunità per i cittadini di Cruillas per migliorare i loro quartieri, ricevendo al contempo un riconoscimento economico per il loro impegno nella gestione dei rifiuti. L’iniziativa, oltre a promuovere la sostenibilità, è un passo fondamentale verso una maggiore attenzione da parte delle autorità locali sui bisogni della comunità.