Quando ha trovato la carta di credito di Harrison Ford sulla spiaggia di Mondello il giovane turista inglese ha strabuzzato gli occhi. Non ci voleva credere all’inizio, dopo aver letto il nome dell’attore hollywoodiano scritto a chiare lettere sulla card. In queste settimane Ford è in Sicilia per girare Indiana Jones numero cinque, il sequel del film che lo ha reso celebre.Giovedì si è concesso una pausa dal set con bagno a Mondello e bottiglia di birra in mano. Lì, sulla spiaggia, probabilmente durante una lunga passeggiata sull’arenile, ha smarrito la carta.

Il turista è corso al commissariato di Mondello guidato da Manfredi Borsellino e ha detto: “Ho trovato la carta di credito di Harrison Ford in spiaggia”. Ha aggiunto: “Quando gliela consegnate ho un solo desiderio: una foto con lui”. Detto fatto. Manfredi Borsellino e la sua squadra hanno rintracciato Harrison Ford mentre pranzava in un locale al “paese”, all’inizio non si era neppure accorto di aver perso la carta di credito. Ha ringraziato gli agenti, ha sorriso, poi è arrivato il ragazzo inglese che l’ha trovata, ha ringraziato pure lui. Foto col giovane inglese concessa, ovviamente.