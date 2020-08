Energia elettrica “a sbafo” nel ristorante stellato di Palermo, il “Bye bye blues” di Mondello. A scoprire un magnete sopra il contatore dell’energia elettrica sono stati la notte scorsa i carabinieri e gli ispettori dell’Enel, durante un controllo. E’ scattato l’arresto per la chef Patrizia Di Benedetto, 60 anni, titolare del ristorante, che è però da stamattina in libertà dopo avere patteggiato, nel corso del processo per direttissima davanti al giudice monocratico, una condanna a un anno (pena sospesa) e a 200 euro di multa. Il locale, che è dagli anni Novanta uno dei fiori all’occhiello della cucina siciliana, non è stato sequestrato ed è regolarmente aperto al pubblico.

Venerdì notte i carabinieri e gli ispettori dell’Enel sono arrivati al ristorante e hanno riscontrato la presenza di un magnete applicato sopra il contatore dell’energia elettrica. Un metodo tra i più diffusi per abbassare i consumi e pagare una bolletta di molto inferiore rispetto ai consumi reali. Il magnete riesce ad abbattere i costi anche del 90 per cento.

Nel 2010 il ristorante ha ottenuto una stella Michelin. E Patrizia Di Benedetto è stata la prima donna chef a ricevere questo riconoscimento. Una passione, quella della cucina, che le ha portato negli anni diversi altri riconoscimenti. Nel 1997 il primo: il premio della guida de L’Espresso per la migliore pasticceria da ristorazione d’Italia.



A Palermo un altro locale simbolo, quello di “Nino ‘u ballerino”, re dello street food, fu al centro di un caso analogo, nel 2014. Il titolare della friggitoria del centro era riuscito a risparmiare il 95 per cento sulla bolletta elettrica.