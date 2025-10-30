Palermo celebra la musica con un party di chiusura unica

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 20.30, si terrà una “Malafesta” in versione “mini” all’Averna Spazio Open, un luogo simbolo di rinascita e riappropriazione degli spazi a Palermo. Questo evento segnerà la chiusura della stagione 2025 e rappresenta un momento per riflettere sui tre anni di successi ottenuti all’interno dei cantieri culturali della Zisa.

La serata sarà caratterizzata dai temi della creatività, condivisione e divertimento, con la musica al centro dell’attenzione. Dario Mangiaracina, artista di La Rappresentante di Lista, curerà la direzione artistica e proporrà un suo DJ set.

Si esibiranno diversi artisti sul palco, tra cui Vito, Giulia Mancuso e Godratta, seguiti dai dj set di Gaia Sleepy e Dario Mangiaracina. Questo evento sarà l’occasione perfetta per celebrari e chiudere in maniera collettiva la stagione, promettendo di essere un grande party finale.