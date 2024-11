Palermo, al Tribunale ‘stanza di accoglienza’ per vittime di violenze

Questo pomeriggio è stato firmato al Tribunale di Palermo il ‘Protocollo per l’individuazione e l’utilizzo della “stanza di accoglienza” per le persone vulnerabili chiamate a testimoniare durante i processi. Il Presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini, ha annunciato che Palermo sarà uno dei primi tribunali italiani a creare spazi dedicati all’accoglienza e al supporto psicologico per le vittime di violenza di genere o domestica. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell’Ordine degli avvocati, il Presidente della Camera Penale e il Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche dell’Università di Palermo. Il protocollo si ispira alle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul, mirata a ridurre le forme di vittimizzazione secondaria.

L’accordo prevede misure specifiche per prevenire che l’arrivo al palazzo di giustizia e l’attesa del processo diventino momenti stressanti, con il rischio di contatti con l’imputato. Le donne in condizioni di vulnerabilità saranno citate con modalità appropriate e saranno accolte riservatamente da funzionari preparati, che le assisteranno prima della deposizione. Potranno attendere in ambienti isolati e protetti prima di entrare in aula per l’esame, riducendo al minimo i contatti impropri.

Inoltre, su base volontaria, le vittime avranno la possibilità di avere supporto da psicologi del Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche dell’Università di Palermo. Sono previsti due spazi di accoglienza: uno situato nell’edificio centrale di piazza V.E. Orlando e l’altro in via Pagano. Questa misura viene definita una questione di “civiltà” a tutela della dignità femminile, rappresentando il frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni e riflettendo una sensibilità verso i soggetti vulnerabili.

Morosini sottolinea l’importanza di queste misure innovative, evidenziando l’impegno del Tribunale di Palermo nel creare un ambiente protettivo e rispettoso per le vittime, in un contesto giudiziario che spesso può risultare traumatizzante.