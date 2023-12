Palermo (Acea): “Termovalorizzatore potrebbe essere un valido contributo per risolvere il problema rifiuti nella Capitale”

Palermo: “Termovalorizzatore potrebbe essere un valido contributo per risolvere il problema rifiuti nella Capitale”

Palermo: “Il progetto del termovalorizzatore vede coinvolta Acea insieme al meglio del know how, sia dal punto di vista tecnologico che dell’esperienza che c’è in questo campo. La soluzione proposta potrebbe essere un valido contributo per risolvere il problema rifiuti nella Capitale” così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea, Fabrizio Palermo, a margine della conferenza “Roma locomotiva d’Italia. Capitale pulita”presso Palazzo Wedekind a Roma.