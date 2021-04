Sono partite le vaccinazioni per 6mila persone fra i 69 e i 79 anni che si sono iscritte nei giorni scorsi nelle parrocchie siciliane di riferimento, secondo l’accordo fra la Regione e la Conferenza episcopale siciliana. A Palermo sono state coinvolte una ventina di parrocchie per 1.339 persone in tutta la diocesi. Nei locali accanto alla questura che fanno riferimento alla cattedrale già da stamattina alle 8 c’erano persone in attesa. In tutto 78 persone accorpando i parrocchiani di Falsomiele e Montegrappa.

“Già ieri sera ci hanno consegnato i vaccini che abbiamo conservato in frigorifero, ci sono tre medici a disposizione e andremo avanti per tutto il pomeriggio”, dice padre Filippo Sarullo, parroco della cattedrale. Brutta sorpresa per chi era nell’elenco delle parrocchie di Sant’Ernesto in via Campolo e del Sacro cuore alla Noce che stamattina sono dovute tornare a casa senza vaccino perché i parroci non avevano dato l’ok definito all’Asp per la giornata di oggi. “Non è giusto, contavo di fare il vaccino oggi è invece dovrò riorganizzarmi in altro modo, nessuno mi ha avvisato”, dice Vincenzo Inzerillo della parrocchia di Sant’Ernesto. Nella parrocchia di Carini l’Asp ha dovuto provvedere anche al frigorifero perché in parrocchia non c’era. Le vaccinazioni andranno avanti per tutto il pomeriggio, tante associazioni si stanno occupando del servizio di vigilanza per evitare assembramenti. Il Comune di Palermo ha consegnato alle parrocchie 5mila mascherine.

Palermo, vaccini in parrocchia: “Veniamo qui perché è più umano”



I vaccini che verrano utilizzati sono AstraZeneca, 130 le parrocchie coinvolte nell’Isola. Numeri ben al di sotto dell’operazione lanciata dalla Regione e dalla Conferenza episcopale siciliana che aveva l’obiettivo di raggiungere 50mila persone di quella fascia di età, coinvolgendo 500 parrocchie. Tante chiese che si sono fatte avanti, in realtà, non sono riuscite a raggiungere il numero minimo previsto di 50 prenotati così hanno fatto gruppo con altre parrocchie riducendo il totale a 130.

A Modica, per esempio, hanno risposto solo una ventina di persone come in altri comuni siciliani. E la diocesi di Messina non ha aderito, sperando di pianificare meglio più in là. “È un’iniziativa lodevole – dice Mario Minore, della task force regionale vaccinazioni – che ha l’obiettivo di raggiungere più persone possibili per i vaccini. Di certo, compatibilmente alle dosi disponibili. sarà un’iniziativa da ripetere, non so se coinvolgendo sempre le chiese o altrove. Questo non spetta a me deciderlo. Ma di certo lo spirito che c’è dietro è propositivo”.

Tanto ha fatto la paura rispetto al vaccino AstraZeneca dopo le recenti notizie di cronaca, tanto anche la coincidenza con il periodo pasquale che ha scoraggiato una buona fetta di vaccinandi. “Tanti residenti ci hanno chiamati interessati ma alla fine hanno rinunciato per paura del vaccino. Altri hanno detto di sì perché si sentono più sicuri in chiesa, abbiamo cercato di rassicurarli in tutti i modi, spiegando che ci saranno i medici preposti a spiegare tutto ” . dice Gioacchino Ragona, parroco del quartiere Boccadifalco a Palermo. Per le parrocchie che hanno aderito sono stati giorni di preparativi. Fra Palermo, Monreale, Cefalù e Piana degli albanesi si contano una ventina di chiese per un totale di 1339 persone così suddivise: 377 nella diocesi di Monreale; 716 Palermo, 189 Cefalù e 57 Piana degli Albanesi. Circa 1000 nella diocesi di Trapani, 200 in quella di Siracusa e 300 circa ad Acireale.

Dalle 8 alle 18,30 le persone prenotate, secondo diverse fasce orarie, potranno presentarsi nella parrocchia di riferimento. In ogni parrocchia sono stati individuati tre locali diversi: uno per l’accoglienza, un altro per la somministrazione del vaccino e l’ultimo per l’attesa prevista di quindici minuti dopo l’inoculazione. Sul posto ci sarà il personale medico dell’Asp, mentre per la gestione dell’organizzazione tante parrocchie si stanno rivolgendo ad associazioni e agli stessi parrocchiani. Dalla cattedrale alla rettoria di Boccadifalco, da San Lorenzo a Roccella, da via Libertà a Borgo Ulivia, da Borgo Nuovo a Sferracavallo, da Altarello a Mondello, le parrocchie si stanno attrezzando per questo particolare Sabato di Pasqua. Sanificazione dei locali, organizzazione dell’accoglienza, elenchi.

“Abbiamo ricevuto il sopralluogo dell’Asp e siamo pronti. I locali sono stati sanificati, accoglieremo da noi gli iscritti di tre parecchie diverse”, dice Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale che accoglierà 78 persone in arrivò anche da altre parrocchie di Falsomiele e Montegrappa. Tutto pronto anche a Sant’Espedito di via Garzilli dove a vigilare sugli assembramenti sarà il corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta. “Il personale dell’Asp ci ha fatto i complimenti per l’organizzazione, abbiamo 100 prenotati, il numero massimo che si poteva accogliere. Abbiamo fatto del nostro meglio “, dicono dalla parrocchia di Sant’Espedito. Insomma quello di oggi sarà un test, sperando di avere più adesioni in altre occasioni simili.