Palazzo Chigi nega l’accordo da 1,5 miliardi con SpaceX

Bloomberg ha riportato di possibili trattative tra Elon Musk e Giorgia Meloni per un accordo del valore di 1,5 miliardi di euro, relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazioni da parte di SpaceX all’Italia. Le opposizioni hanno sollevato preoccupazioni chiedendo maggiore trasparenza, ma Palazzo Chigi ha ufficialmente negato che sia stato firmato alcun accordo.

Secondo le informazioni raccolte, le negoziazioni avrebbero preso slancio dopo un recente incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, avvenuto il 5 gennaio a Mar-a-Lago. Durante questo incontro, i temi trattati hanno incluso anche questioni di rilievo, ma non è stata discussa alcuna intesa concreta con Musk. Palazzo Chigi ha chiarito che non esistono trattative in corso e che le interazioni con SpaceX sono state qualificati come semplici “interlocuzioni”. Queste comunicazioni fa parte delle normali procedure tra gli apparati dello Stato e le aziende che operano nel settore delle connessioni sicure e della comunicazione di dati crittografati.

Tuttavia, le notizie relative a un possibile accordo hanno suscitato critiche da parte di opposizioni politiche; in particolare, Giuseppe Conte, leader del M5S, ha chiesto “immediata trasparenza” da parte del governo, affermando che le questioni in gioco sono troppo delicate per essere trascurate. I presidenti del Partito Democratico, tra cui Boccia e Zingaretti, hanno rincarato la dose, sollecitando il governo a presentarsi in Parlamento per chiarire la situazione.

In risposta alle smentite del governo italiano, Elon Musk ha pubblicato un post su X dichiarando che SpaceX è “pronta a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata”, un messaggio che è stato ripubblicato anche dal referente italiano di Musk, Andrea Stroppa. Questo ha ulteriormente alimentato le speculazioni e le critiche, evidenziando un potenziale disallineamento tra le comunicazioni del governo e le affermazioni di Musk.

In sintesi, le trattative tra SpaceX e l’Italia, pur essendo oggetto di ampie discussioni mediatiche e politiche, non sono state confermate ufficialmente, lasciando spazio a interrogativi sulla reale natura delle relazioni tra il governo italiano e la multinazionale spaziale.